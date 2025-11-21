Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Урбанистика

Объявлены торги на право заключения договора реновации Разгуляя и Городских горок

Объявлены торги на право заключения договора реновации в микрорайонах Разгуляй и Городские горки. Начальная стоимость — 52,9 млн рублей, итоги собираются подвести 22 декабря. Договор с девелопером заключат на 15 лет.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Реновация коснется территории в границах улиц Красновишерская, Фрезеровщиков, Краснокамская, а также вдоль Северной дамбы и улица Екатерининская. Общая площадь составит 15,97 га, она частично находится в границах достопримечательного места «Пермь губернская» и экопарка «Егошихинская долина», концепция должна это учитывать.

Напомним, девелопер должен будет предоставить в построенных домах помещения для школы искусств и общественного центра, а также создать дорожную инфраструктуру.

