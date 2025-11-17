Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Урбанистика

Строительство транспортной развязки на улице Чкалова разделят на несколько этапов

Стали известны подробности строительства транспортной развязки на улице Чкалова. Работы будут разбиты на несколько этапов.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Первый этап предполагает строительство путепровода на улице Куйбышева, второй — на улице Героев Хасана, третий — на Комсомольском проспекте. Они находятся вблизи объектов культурного наследия, поэтому для работ потребовалось заключение историко-культурной экспертизы. Она была опубликована на сайте государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Проект предполагает строительство транспортных развязок в двух уровнях, установку светофоров, ограждений, дорожных знаков, переустройство трамвайных путей и инженерных коммуникаций.

