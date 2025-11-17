Строительство транспортной развязки на улице Чкалова разделят на несколько этапов

Первый этап предполагает строительство путепровода на улице Куйбышева, второй — на улице Героев Хасана, третий — на Комсомольском проспекте. Они находятся вблизи объектов культурного наследия, поэтому для работ потребовалось заключение историко-культурной экспертизы. Она была опубликована на сайте государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Проект предполагает строительство транспортных развязок в двух уровнях, установку светофоров, ограждений, дорожных знаков, переустройство трамвайных путей и инженерных коммуникаций.