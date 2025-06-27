Для строительства развязки на улице Чкалова подготовят проект планировки территории

Ориентировочная площадь территории, которую ждет планировка, составит 13,5 га. Протяженность участка автомобильной дороги — 1,2 км. На подготовку документации дают год, она должна быть готова к 30 июня 2026 года.

Проект строительства двухуровневых развязок, который должен быть готов в сентябре 2025 года, должен предусматривать строительство шестиполосной дороги с велодорожками, надземным пешеходным переходом и автодорожными тоннелями.