Техническое движение по улице Карпинского собираются запустить в этом году

До конца 2025 года в Перми планируют запустить техническое движение по улице Карпинского. По словам главы региона Дмитрия Махонина, такую задачу поставили подрядчику. Полноценно реконструкцию улицы Карпинского должны закончить в 2026 году.

В 2025 году планируется завершить работы на еще несколько крупных дорожных объектах: сделать реконструкцию площади Гайдара, построить улицы 2-я Шоссейная в Перми и две дороги в Губахинском округе — к горе Крестовой и обход улицы Краснооктябрьской.

В следующем году в Перми должны закончить работы на втором этапе трассы ТР-53, на путепроводе на Монастырской и на финальном участке дороги Кунгур — Соликамск, а также построить выезд с особой экономической зоны «Осенцы» на трассу Р-243.