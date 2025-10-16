Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Техническое движение по улице Карпинского собираются запустить в этом году

В 2025 году в Пермском крае построили, реконструировали и отремонтировали более 470 км дорог. Открыты выезд с промышленного узла «Осенцы», тоннель в створе улицы Вишерская и техническое движение по Крисанова.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
До конца 2025 года в Перми планируют запустить техническое движение по улице Карпинского. По словам главы региона Дмитрия Махонина, такую задачу поставили подрядчику. Полноценно реконструкцию улицы Карпинского должны закончить в 2026 году.

В 2025 году планируется завершить работы на еще несколько крупных дорожных объектах: сделать реконструкцию площади Гайдара, построить улицы 2-я Шоссейная в Перми и две дороги в Губахинском округе — к горе Крестовой и обход улицы Краснооктябрьской.

В следующем году в Перми должны закончить работы на втором этапе трассы ТР-53, на путепроводе на Монастырской и на финальном участке дороги Кунгур — Соликамск, а также построить выезд с особой экономической зоны «Осенцы» на трассу Р-243.

