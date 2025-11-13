Начались работы по расчистке территории на месте старого зоопарка

За демонтажем построек наблюдают археологи, а расчистка от зарослей проходит под присмотром экологов. На территории Архиерейского квартала планируют снести и аварийные деревья, большинство из них — клены и тополя. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на управление по экологии и природопользованию, во время благоустройства сохранят более 70 деревьев и кустарников, 14 среди которых — старовозрастные липы и вяз, представляющие биологическую и историческую ценность. Взамен на обустроенной территории высадят ивы, березы, яблони, туи, сирень.

Напомним, на месте старого зоопарка будут развивать проект «Архиерейский квартал», в который входят также здание Спасо-Преображенского собора и благоустройство территории рядом с ним, восстановление самих архиерейских домов, а также создание Яблоневого сада.