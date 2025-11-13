Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Начались работы по расчистке территории на месте старого зоопарка

На месте старого зоопарка на улице Монастырская начались исследовательские работы и освобождение территории.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

За демонтажем построек наблюдают археологи, а расчистка от зарослей проходит под присмотром экологов. На территории Архиерейского квартала планируют снести и аварийные деревья, большинство из них — клены и тополя. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на управление по экологии и природопользованию, во время благоустройства сохранят более 70 деревьев и кустарников, 14 среди которых — старовозрастные липы и вяз, представляющие биологическую и историческую ценность. Взамен на обустроенной территории высадят ивы, березы, яблони, туи, сирень.

Напомним, на месте старого зоопарка будут развивать проект «Архиерейский квартал», в который входят также здание Спасо-Преображенского собора и благоустройство территории рядом с ним, восстановление самих архиерейских домов, а также создание Яблоневого сада.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: