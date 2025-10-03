Археологи будут определять границы некрополя в Архиерейском квартале на месте старого зоопарка

Развитие территории старого зоопарка — одна из составляющих большого проекта «Архиерейский квартал», который был презентован на днях. В него входят также: здание Спасо-Преображенского собора и благоустройство территории рядом с ним, восстановление самих архиерейских домов, а также создание Яблоневого сада, который будет расположен там же, где и был исторически.

Демонтаж строений старого зоопарка планируют проводить вручную, разбирать здания будут от кровли к фундаменту. Работы намерены закончить до конца 2026 года. По словам директора «Института территориального планирования» Елены Ермолиной, проект не подразумевает возведение объектов капитального строительства, а деревья для яблоневого сада собираются сажать на месте вольеров парнокопытных, где уже есть разрушенный археологический слой.

Проект Яблоневого сада еще будет корректироваться параллельно с учетом археологических наблюдений. По словам советника губернатора по вопросам строительства Павла Черепанова, в части сада обязательно будет предусмотрена возможность отдать дань памяти предков и установлены соответствующие объекты.