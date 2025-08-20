Открыть SPA-центр в пятизвездочном отеле планируют осенью

Открыть SPA-центр в отеле ранее планировали в августе, но решили перенести на сентябрь, сообщает издание «Новый компаньон». Известно, что в нем будут крытый бассейн, джакузи, сауна, а также хаммам. Отметим, что первый пятизвездочный отель в Перми открылся в начале июня. Вместе с ним запустили ресторан Stoke.

Недавно мы рассказывали о том, что роддом «семерку» собираются снести для строительства бизнес-отеля с медцентром.

Информационный обзор редакции.