Урбанистика

Минимущества утвердило проект планировки для строительства транспортной развязки у Центрального рынка

Утверждена документация по планировке территории для строительства транспортной развязки у Центрального рынка в Перми. На сайте минимущества появился подписанный приказ.

Яндекс. Карты

В документации сказано, что работы коснутся пересечения шоссе Космонавтов с улицами Революции, Пушкина и Попова. На этом месте появится магистральная улица общегородского значения с четырьмя полосами движения. Ее общая протяженность 2,1 км. Проект предполагает строительство тротуаров, очистных сооружений и реконструкцию трамвайных путей.

Часть существующих зданий (49 штук), которые стоят на месте будущей дороги, собираются снести, в том числе, «Актерский дом» на улице Попова и некоторые постройки на территории Центрального рынка.

