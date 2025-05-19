«Актерский дом» у Центрального рынка должны расселить к 2030 году

До 2030 года городские власти планируют расселить 28 жилых помещений. В них проживает 45 человек, сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Напомним, на месте, где стоит «актерский дом» планируют построить четырехполосную дорогу. Проектную документацию по ней должны сделать к концу 2025 года.

Напомним историю «актерского дома»: его построили в 1949 году. В разные годы в нем жили творческие пермяки: актеры, художники, ученые, среди известных — Марк Захаров, Георгий Бурков, Нина Корниенко.