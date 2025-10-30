В Перми открыли два обновленных сквера: с воркаут-зоной, арт-объектами и новым памятником

Реконструкция сквера у «Дома чекистов», начатая в прошлом году, также полностью завершена. Этот проект был реализован совместно с компанией «Россети Урал». Здесь проложили новые плиточные дорожки, установили современные скамейки, урны и бордюры. Освещение обеспечивают новые опоры со светодиодными светильниками.

Особое внимание уделили озеленению: на месте старых аварийных лип были высажены лиственницы, клены, ясени и яблони из пермских питомников, а также устроен рулонный газон и высажены многолетние цветы.

Центральным элементом композиции стал памятник участникам специальной военной операции, а в качестве декоративного акцента установлен арт-объект в виде подвесного кольца. Важно, что при проектировании дорожек была учтена доступность пространства для людей с ограниченными возможностями.

Ранее мы рассказывали, что в Перми собираются создать культурно-креативный кластер «Губернский город».

Информационный обзор редакции.