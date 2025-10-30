В Перми открыли два обновленных сквера: с воркаут-зоной, арт-объектами и новым памятником

В Перми завершилось комплексное благоустройство двух знаковых общественных пространств — Сквера журналистов в Мотовилихинском районе и общественного пространства у «Дома чекистов». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Эдуард Соснин.
Сквер журналистов был обновлен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчики полностью заменили дорожное покрытие, отремонтировали лестницы, систему освещения и восстановили газон. Для посетителей появилось несколько новых функциональных зон: сцена для проведения мероприятий, две детские площадки и две спортивные зоны, одна из которых включает в себя воркаут-комплекс и столы для настольного тенниса. В сквере установили малые архитектурные формы, в том числе качели в виде скамеек, расширили цветники и высадили новые кустарники.
Реконструкция сквера у «Дома чекистов», начатая в прошлом году, также полностью завершена. Этот проект был реализован совместно с компанией «Россети Урал». Здесь проложили новые плиточные дорожки, установили современные скамейки, урны и бордюры. Освещение обеспечивают новые опоры со светодиодными светильниками.
Особое внимание уделили озеленению: на месте старых аварийных лип были высажены лиственницы, клены, ясени и яблони из пермских питомников, а также устроен рулонный газон и высажены многолетние цветы.
Центральным элементом композиции стал памятник участникам специальной военной операции, а в качестве декоративного акцента установлен арт-объект в виде подвесного кольца. Важно, что при проектировании дорожек была учтена доступность пространства для людей с ограниченными возможностями.
