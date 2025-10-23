В исторической части Перми собираются создать культурно-креативный кластер

На этой территории находятся 186 объектов культурного наследия: на ней сконцентрировано большое количество памятников и арт-объектов, ресторанов и кафе, креативных пространств, кинотеатров, отелей, сувенирных магазинов. В пресс-службе городской администрации рассказали, что создание кластера нужно для комфортной жизни горожан, а также для развития гастрономического, архитектурного, религиозного, образовательного, семейного и событийного туризма.

Для создания культурно-креативного кластера провели исследование, на основе которого будет разработана концепция «Губернского города». На этой территории могут выделить несколько тематик для разработки туристических, культурных и креативных проектов. Среди них: история судоходства и судостроения; история архитектуры (И. И. Свиязев, А. Б. Турчевич); история сословного самоуправления, общественной городской жизни; история индустриализации; история образования, в том числе военного; история повседневности и городская этнография; история городских ремесел.

