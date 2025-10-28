В Перми запущена подготовка к капитальному ремонту парка «Счастье есть»

Согласно условиям технического задания, исполнитель должен будет подготовить полный комплект проектной документации для будущего благоустройства. Работы должны начаться 15 декабря 2025 года и завершиться к 10 июля 2026 года.

Проект реконструкции предполагает комплексное обновление всей территории парка. В него войдут обустройство новых игровых и спортивных площадок, прокладка прогулочных дорожек, установка малых архитектурных форм, полная замена системы освещения, установка системы видеонаблюдения. Также подрядчик обязан будет обновить существующее озеленение, установить новые ограждения, калитки и входные группы.

Недавно мы рассказывали, что старый дом спорта на территории «Трудовых резервов» в Перми собираются снести. Девелопер представил проект его реновации: она включает строительство многофункционального спортивного комплекса.

