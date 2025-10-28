В Перми запущена подготовка к капитальному ремонту парка «Счастье есть»

В Перми начался подготовительный этап к капитальному ремонту парка культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе. Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» объявило конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,5 миллиона рублей, сообщает URA.RU.
Согласно условиям технического задания, исполнитель должен будет подготовить полный комплект проектной документации для будущего благоустройства. Работы должны начаться 15 декабря 2025 года и завершиться к 10 июля 2026 года.
Проект реконструкции предполагает комплексное обновление всей территории парка. В него войдут обустройство новых игровых и спортивных площадок, прокладка прогулочных дорожек, установка малых архитектурных форм, полная замена системы освещения, установка системы видеонаблюдения. Также подрядчик обязан будет обновить существующее озеленение, установить новые ограждения, калитки и входные группы.
