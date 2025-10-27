В центре Перми сносят здание с работой художника Александра Жунева «Будда»

Граффити с ликом Будды и инициалами художника «А» и «Ж» появилось на стене здания осенью 2020 года. Идея принадлежала Александру Жуневу, одному из самых ярких представителей уличного искусства в России, который ушел из жизни в 2018 году. Воплотить его замысел в жизнь решила вдова художника Анна Жунева (Аника Рик).

Недавно мы рассказывали (и показывали!), что в городе появилось восемь новых муралов на тему пермских легенд и традиций.

Информационный обзор редакции