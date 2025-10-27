Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В центре Перми сносят здание с работой художника Александра Жунева «Будда»

В Перми начался снос здания на улице Екатерининской, 62а, фасад которого украшала известная работа «Будда» по эскизу стрит-арт художника Александра Жунева. В выходные строительная техника приступила к демонтажу постройки.

Граффити с ликом Будды и инициалами художника «А» и «Ж» появилось на стене здания осенью 2020 года. Идея принадлежала Александру Жуневу, одному из самых ярких представителей уличного искусства в России, который ушел из жизни в 2018 году. Воплотить его замысел в жизнь решила вдова художника Анна Жунева (Аника Рик).

Недавно мы рассказывали (и показывали!), что в городе появилось восемь новых муралов на тему пермских легенд и традиций.

