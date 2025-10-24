Для реновации микрорайона Громовский изымут здания и участки на Пионерской: среди них бывшее здание «Премьера»

Изъятие недвижимости нужно для реализации проекта комплексного развития территорий — микрорайон Громовский ждет реновация. Возмещать стоимость и компенсировать убытки собственникам должен будет девелопер, который будет застраивать территорию.

Также в зоне реновации находятся 29 домов, которые собираются снести. В рамках комплексного развития территории в микрорайоне Громовский построят дома высотой до 25 этажей, а также три детсада (на 100 мест каждый). Предельный срок реализации проекта КРТ составит 12 лет с момента заключения договора.