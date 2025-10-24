Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Для реновации микрорайона Громовский изымут здания и участки на Пионерской: среди них бывшее здание «Премьера»

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало приказ об изъятии десятка земельных участков и зданий на улице Пионерская в микрорайоне Громовский. В списке есть и бывший кинотеатр «Премьер».

Яндекс.Карты

Изъятие недвижимости нужно для реализации проекта комплексного развития территорий — микрорайон Громовский ждет реновация. Возмещать стоимость и компенсировать убытки собственникам должен будет девелопер, который будет застраивать территорию. 

Также в зоне реновации находятся 29 домов, которые собираются снести. В рамках комплексного развития территории в микрорайоне Громовский построят дома высотой до 25 этажей, а также три детсада (на 100 мест каждый). Предельный срок реализации проекта КРТ составит 12 лет с момента заключения договора. 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: