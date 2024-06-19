На Куйбышева хотят установить зону КРТ с 25-этажной застройкой

Власти решили включить еще один район в центре Перми в зону комплексного развития территории (КРТ). Он занимает 13,39 га и находится на участке улицы Куйбышева от Механошина до Белинского. Минстрой опубликовал проект приказа.

В пределах территории, которую планируют для комплексного развития, находятся 29 многоквартирных домов, их общая площадь 36 тыс. м2. 16 из них признаны аварийными, у 42 – нежилое назначение. Собственники домов, не признанных аварийными, будут принимать решение о включении в границы КРТ самостоятельно на собраниях. С жителями указанных территорий будут проводить соответствующие встречи.

В рамках КРТ на Куйбышева могут построить новые жилые дома площадью около 250 тыс. м2, их максимальная высотность, судя по документам, 25 этажей, минимальная – пять. Также инвестор должен будет построить три детсада (на 100 мест каждый) и переустроить инженерные сети. Предельный срок реализации проекта КРТ на Куйбышева составит 12 лет с момента заключения договора.

Как пояснили в пресс-службе правительства Пермского края, сейчас в стадии реализации договоры о КРТ на Плеханова, а в мае был заключен такой же по территории ДКЖ.