Реконструкция «Юности» вышла на финальную стадию: показываем, что сейчас там происходит

Реконструкция стадиона «Юность» выходит на финишную прямую. В пресс-службе министерства строительства Пермского края рассказали, что спортивный объект готов на 95%.

Пресс-служба министерства строительства Пермского края
Практически все основные строительные работы выполнены. Сейчас подрядчик занимается благоустройством территории и пуско-наладочными работами. Затем начнется итоговая проверка, которой займется инспекция государственного строительного надзора.

Напомним, реконструкция стадиона началась в 2023 году. После нее «Юность» станет круглогодичной. В новом спортивном комплексе появятся дорожки с искусственным намораживанием льда для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом, а трибуны будут вмещать более 1,6 тыс. зрителей.

Информационный обзор редакции.

