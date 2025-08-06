Появились фотографии реконструкции стадиона «Юность» с разницей в год

Как рассказали в ГК «Кинетика», которая занимается реконструкцией, на 100% готовы инженерные системы, огнезащита, витражи, штукатурка стен, стяжка полов, шпаклевка стен, перегородки ГКЛ. Кровельные работы, отделка помещений, трибуны в процессе. Параллельно идет устройство щебеночного основания, укладка бортового камня и газона.

После реконструкции на стадионе «Юность» смогут заниматься спортом круглый год. В новом спортивном комплексе появятся дорожки с искусственным намораживанием льда для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом. Обновление также ждет открытую арену, трибуны будут вмещать более 1,6 тыс. зрителей.

Информационный обзор редакции.