На путепроводе на Карпинского начали монтировать балки

По словам советника губернатора по вопросам строительства Павла Черепанова, это событие исторического масштаба для Перми. Каждая балка весит около 40 тонн, железобетонные конструкции везли из Благовещенска.

Напомним, путепровод на улице Карпинского должен связать Индустриальный район с центром. Масштабные работы начались в 2024 году, закончить их обещают во втором квартале 2026 года. Количество полос на участке от улицы Мира до шоссе Космонавтов увеличится до шести, а трамвайные пути отделят от машин бортовым камнем, чтобы общественный транспорт работал бесперебойно.