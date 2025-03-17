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Транспорт

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На путепроводе на Карпинского начали монтировать балки

На стройплощадке путепровода на улице Карпинского начали монтировать балки. В субботу, 15 марта, рабочие установили первые четыре, а всего их будет 92 — по 23 штуки на каждые четыре пролета.

Скриншот видео из телеграм-канала Павла Черепанова

По словам советника губернатора по вопросам строительства Павла Черепанова, это событие исторического масштаба для Перми. Каждая балка весит около 40 тонн, железобетонные конструкции везли из Благовещенска.

Напомним, путепровод на улице Карпинского должен связать Индустриальный район с центром. Масштабные работы начались в 2024 году, закончить их обещают во втором квартале 2026 года. Количество полос на участке от улицы Мира до шоссе Космонавтов увеличится до шести, а трамвайные пути отделят от машин бортовым камнем, чтобы общественный транспорт работал бесперебойно.

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