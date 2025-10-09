В спорткомплексе им. Сухарева обновили ледовую арену

В пресс-службе министерства спорта Пермского края рассказали, что подрядчик отремонтировал холодильное оборудование и хоккейные борта, демонтировал пол и звукоизоляционные плиты на арене и установил новые. Также в спорткомплексе им. Сухарева обновили пять раздевалок, две судейские комнаты и холл.

На второй этап ремонт спорткомплекса выделяли порядка 17 млн рублей. В 2024 году ремонтные работы проводили в легкоатлетическом манеже: обновили покрытие на игровой части зала и входную группу.

