Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

В спорткомплексе им. Сухарева обновили ледовую арену

В Перми завершилась модернизация ледовой арены спортивного комплекса им. Сухарева. На ней уже начали проводить тренировки фигуристы.

Пресс-служба министерства спорта Пермского края
Пресс-служба министерства спорта Пермского края
Пресс-служба министерства спорта Пермского края

В пресс-службе министерства спорта Пермского края рассказали, что подрядчик отремонтировал холодильное оборудование и хоккейные борта, демонтировал пол и звукоизоляционные плиты на арене и установил новые. Также в спорткомплексе им. Сухарева обновили пять раздевалок, две судейские комнаты и холл.

На второй этап ремонт спорткомплекса выделяли порядка 17 млн рублей. В 2024 году ремонтные работы проводили в легкоатлетическом манеже: обновили покрытие на игровой части зала и входную группу. 

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: