В спорткомплексе им. Сухарева обновили ледовую арену

В Перми завершилась модернизация ледовой арены спортивного комплекса им. Сухарева. На ней уже начали проводить тренировки фигуристы.
В пресс-службе министерства спорта Пермского края рассказали, что подрядчик отремонтировал холодильное оборудование и хоккейные борта, демонтировал пол и звукоизоляционные плиты на арене и установил новые. Также в спорткомплексе им. Сухарева обновили пять раздевалок, две судейские комнаты и холл.
На второй этап ремонт спорткомплекса выделяли порядка 17 млн рублей. В 2024 году ремонтные работы проводили в легкоатлетическом манеже: обновили покрытие на игровой части зала и входную группу.
