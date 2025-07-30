Появились фотографии ремонта в СК им. Сухарева: там готовятся к работам на ледовой арене

Подрядчику предстоит отремонтировать систему холодильного оборудования, хоккейных бортов, провести демонтаж пола и звукоизоляционных плит на арене и установить новые. Компрессор тоже ждет капремонт, после которого качество льда улучшится. В спорткомплексе им. Сухарева обновят пять раздевалок и две судейские комнаты, а также приведут в порядок холл. На эти цели из бюджета выделили около 17 млн рублей.

Это второй этап реконструкции спорткомплекса. В 2024 году ремонтные работы проводили в легкоатлетическом манеже: обновили покрытие на игровой части зала и входную группу.