Появились фотографии ремонта в СК им. Сухарева: там готовятся к работам на ледовой арене

В спортивном комплексе им. Сухарева приступили к ремонту ледовой арены. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что работы параллельно идут во всех помещениях. Закончить их собираются в сентябре 2025 года.
Подрядчику предстоит отремонтировать систему холодильного оборудования, хоккейных бортов, провести демонтаж пола и звукоизоляционных плит на арене и установить новые. Компрессор тоже ждет капремонт, после которого качество льда улучшится. В спорткомплексе им. Сухарева обновят пять раздевалок и две судейские комнаты, а также приведут в порядок холл. На эти цели из бюджета выделили около 17 млн рублей.
Это второй этап реконструкции спорткомплекса. В 2024 году ремонтные работы проводили в легкоатлетическом манеже: обновили покрытие на игровой части зала и входную группу.
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