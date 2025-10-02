Долгострой на улице Екатерининская реконструируют в бизнес-центр к 2030 году

В бизнес-центре собираются разместить офисы, кафе, апартаменты, фитнес-центр. Инвестиции в проект оценили в 630 млн рублей. По данным пресс-службы губернатора и правительства Пермского края, строительная группа «Развитие» намерена также благоустроить прилегающую к будущему бизнес-центру территорию, в том числе долину реку Данилиха. Проект реконструкции долгостроя в бизнес-центр планируют закончить к 2030 году.

Напомним, строительство высотного дома на пересечении улиц Екатерининская и Плеханова началось в 2008 году. Через пять лет застройщика признали банкротом. В 2025 году у долгостроя появился новый владелец.

