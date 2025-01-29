18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

22-этажный долгострой на Екатерининской превратят в бизнес-центр

Высотный долгострой на пересечении улиц Екатерининской и Плеханова сменил владельца. Новый хозяин 22-этажного здания планирует достроить его в течение двух-трех лет.

Shutterstock

Предполагается, что на месте долгостроя создадут бизнес-центр класса А. Как сообщает «Коммерсант», кроме офисных помещений, в нем намерены разместить точки питания, места для занятий спортом и, возможно, апартаменты.

На месте, где стоит долгострой, должен был появиться ЖК «Никитинский квартал». Возводить здание начали в 2008 году, а в 2013-м застройщика признали банкротом. Недострой несколько раз выставляли на аукцион. В 2022 году у него появился новый владелец, который планировал превратить здание в административный многофункциональный центр, но скончался.

Недавно мы рассказывали о том, что власти Пермского края разрешили превратить недострой в 100-метровую башню.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: