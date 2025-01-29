22-этажный долгострой на Екатерининской превратят в бизнес-центр

Предполагается, что на месте долгостроя создадут бизнес-центр класса А. Как сообщает «Коммерсант», кроме офисных помещений, в нем намерены разместить точки питания, места для занятий спортом и, возможно, апартаменты.

На месте, где стоит долгострой, должен был появиться ЖК «Никитинский квартал». Возводить здание начали в 2008 году, а в 2013-м застройщика признали банкротом. Недострой несколько раз выставляли на аукцион. В 2022 году у него появился новый владелец, который планировал превратить здание в административный многофункциональный центр, но скончался.

Недавно мы рассказывали о том, что власти Пермского края разрешили превратить недострой в 100-метровую башню.

Информационный обзор редакции.