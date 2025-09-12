На бульваре Гагарина собираются построить спорткомплекс для падел-тенниса

Планируется, что в спортивном комплексе будут четыре закрытых корта для игры в падел-теннис и крытые залы для настольного тенниса и спортивных занятий. Его намерены построить на бульваре Гагарина. В пресс-службе администрации рассказали, что инициатором проекта выступает ООО «Каскад Групп», которое собирается вложить в строительство 120 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Камской долине собираются построить теннисный парк, в котором также будет располагаться площадка для падел-тенниса.

Информационный обзор редакции.