На бульваре Гагарина собираются построить спорткомплекс для падел-тенниса

В Перми может появиться многофункциональный спортивный комплекс для занятий падел-теннисом. Инвестиционный проект представили на днях на городском совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

Unsplash/Manuel Pappacena

Планируется, что в спортивном комплексе будут четыре закрытых корта для игры в падел-теннис и крытые залы для настольного тенниса и спортивных занятий. Его намерены построить на бульваре Гагарина. В пресс-службе администрации рассказали, что инициатором проекта выступает ООО «Каскад Групп», которое собирается вложить в строительство 120 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Камской долине собираются построить теннисный парк, в котором также будет располагаться площадка для падел-тенниса.

Информационный обзор редакции.

