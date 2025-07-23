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На строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы» выделят 1,3 миллиарда рублей

Пермский край в 2025 году получит 1,3 млрд рублей на строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы». Средства выделят из федерального бюджета — это один из трех источников финансирования наряду с Пермским краем и частными инвестициями компании-концессионера.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Устройство котлована площадке «Будущего Пармы» выполнено на 100%, готовность по погружению свай оценили на 97%. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что следующим этапом станет заливка бетонных оснований фундаментов зданий кампуса.

Межвузовский кампус «Будущее Пармы» будет включать комплекс гостиниц для студентов и преподавателей на 5000 мест, учебно-лабораторный комплекс с технопарком. Там же появятся спортивные площадки, прогулочные зоны, бассейн. Строительство «Будущего Пармы» в Камской долине планировали завершить в третьем квартале 2027 года. Он станет одним из 17 межвузовских кампусов, которые строят в России.

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