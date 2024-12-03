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Известно, кто займется строительством лыжероллерной трассы в Перми

Власти заключили контракт на проектирование и строительство спортивной трассы для лыжероллеров в Перми. Она появится на улице Агрономическая, 23, на лыжной базе «Прикамье».

Пресс-служба администрации Перми

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, контракт заключили с компанией «ТехДорГрупп». Кроме лыжероллерной трассы протяженностью 3 км, постоят трибуны на 100 мест и оборудуют освещение.

С компанией подписали контракт на 154 млн рублей. Все работы на спортивном объекте должны закончить осенью 2025 года.

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