Строительство нового моста через Каму за год подорожало еще на 10 процентов

В новой редакции проекта строительство моста через Каму с подходами оценили в 85,8 млрд рублей. Отметим, что в сентябре 2024 года она выросла на 12 млрд рублей. В феврале 2021 года стоимость третьего моста через Каму в Перми оценивали в 43,6 млрд руб.

Напомним, новый мост через Каму в Перми планируется построить в створе улицы Окулова с выходом на площадь Гайдара. Предполагается, что он будет иметь четыре полосы для движения, а также велодорожки и тротуары. По расчетам, суточная пропускная способность нового моста составит порядка 40 тыс. автомобилей. Протяженность моста — 899 метров.