Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Строительство нового моста через Каму за год подорожало еще на 10 процентов

Стоимость строительства третьего моста через Каму может вырасти еще на 8,3 млрд рублей. Эта информация появилась в проекте Адресной инвестиционной программы Пермского края до 2030 года.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В новой редакции проекта строительство моста через Каму с подходами оценили в 85,8 млрд рублей. Отметим, что в сентябре 2024 года она выросла на 12 млрд рублей. В феврале 2021 года стоимость третьего моста через Каму в Перми оценивали в 43,6 млрд руб.

Напомним, новый мост через Каму в Перми планируется построить в створе улицы Окулова с выходом на площадь Гайдара. Предполагается, что он будет иметь четыре полосы для движения, а также велодорожки и тротуары. По расчетам, суточная пропускная способность нового моста составит порядка 40 тыс. автомобилей. Протяженность моста — 899 метров. 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: