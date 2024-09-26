Строительство нового моста через Каму выросла на 12 млрд рублей

Согласно обновленным данным, оценочная стоимость третьего моста через Каму увеличилась на 12 млрд руб. и достигла 77,5 млрд руб. Ранее стоимость моста оценивалась в 65 млрд руб. Информация об этом содержится в проекте Адресной инвестиционной программы (АИП) Пермского края до 2030 года, сообщает издание «РБК Пермь».

Согласно документу, финансирование строительства моста распределено следующим образом: в 2024 году на реализацию проекта будет направлено 614 млн руб.; в 2025 году — 4,75 млрд руб.; с 2026 по 2028 годы — по 17,6 млрд руб. ежегодно; в 2029 году — 18,66 млрд руб.

Из регионального бюджета в 2025 году на строительство моста будет выделено 400 млн руб., с 2026 по 2028 годы — по 2 млрд руб., в 2029-м — 1,5 млрд руб.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость строительства третьего моста через Каму оценивалась в 43,6 млрд рублей, а в январе 2024 года она достигала 65 млрд рублей. Реализовывать проект планируется через заключение концессионного соглашения в 2024 году, что означает, что проезд по мосту станет платным.

Напомним, новый мост через Каму в Перми планируется построить в створе улицы Окулова с выходом на площадь Гайдара. Предполагается, что он будет иметь четыре полосы для движения, а также велодорожки и тротуары. По расчетам, суточная пропускная способность нового моста составит порядка 40 тысяч автомобилей. Протяженность моста — 899 метров. В феврале 2021 года стоимость строительства третьего моста через Каму в Перми оценивалась в 43,6 млрд руб. В январе 2024 стоимость выросла до 65 млрд руб.