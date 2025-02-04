Площадку для падел-тенниса планируют построить в городе

В Перми собираются развивать новое спортивное направление — падел-теннис. Для него в городе планируют построить специализированную площадку. Она станет единственной в Пермском крае.
Как сообщает «Новый компаньон», пока для площадки ищут подходящее место. Других подробностей пока нет. Известно, что развивать проект намерен бизнесмен Геннадий Кузнецов, открывший фитнес-клуб премиум-класса World Class.
В Перми собираются построить теннисный парк «Спешилов», в котором, в числе прочего, будет корт для падел-тенниса. Его планируют открыть к 2028 году.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)