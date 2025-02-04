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Площадку для падел-тенниса планируют построить в городе

В Перми собираются развивать новое спортивное направление — падел-теннис. Для него в городе планируют построить специализированную площадку. Она станет единственной в Пермском крае.

Freepik

Как сообщает «Новый компаньон», пока для площадки ищут подходящее место. Других подробностей пока нет. Известно, что развивать проект намерен бизнесмен Геннадий Кузнецов, открывший фитнес-клуб премиум-класса World Class.

В Перми собираются построить теннисный парк «Спешилов», в котором, в числе прочего, будет корт для падел-тенниса. Его планируют открыть к 2028 году. 

Падел-теннис или падел появился в 1960-х годах в Мексике. Это игра на стыке тенниса, сквоша и пинг-понга. Например, вместо больших теннисных ракеток в паделе используют меньшие и более компактные, которые сделаны из твердого материала. 

Информационный обзор редакции.

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