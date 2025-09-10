Новая гостиница на месте ВКИУ готова на четверть

Строители завершили устройство монолитного каркаса трех из пяти этажей будущей гостиницы на улице Окулова на месте, где ранее был ВКИУ. Планируется, что к концу 2025 года будет готов каркас всего здания.
В пресс-службе фонда развития Пермского края рассказали, что четвертый этаж гостиницы готов на 50%. Рабочие приступили к возведению пятого этажа и кровли. Готовность всей гостиницы на улице Окулова оценили на 23%.
Напомним, новую четырехзвездочную гостиницу на улице Окулова собираются сдать в 2026 году. Известно, что оператором станет AZIMUT Hotels.
