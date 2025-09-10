Новая гостиница на месте ВКИУ готова на четверть

В пресс-службе фонда развития Пермского края рассказали, что четвертый этаж гостиницы готов на 50%. Рабочие приступили к возведению пятого этажа и кровли. Готовность всей гостиницы на улице Окулова оценили на 23%.

Напомним, новую четырехзвездочную гостиницу на улице Окулова собираются сдать в 2026 году. Известно, что оператором станет AZIMUT Hotels.

