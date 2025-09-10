Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новая гостиница на месте ВКИУ готова на четверть

Строители завершили устройство монолитного каркаса трех из пяти этажей будущей гостиницы на улице Окулова на месте, где ранее был ВКИУ. Планируется, что к концу 2025 года будет готов каркас всего здания.

Фонд развития Пермского края/Telegram
Фонд развития Пермского края/Telegram

В пресс-службе фонда развития Пермского края рассказали, что четвертый этаж гостиницы готов на 50%. Рабочие приступили к возведению пятого этажа и кровли. Готовность всей гостиницы на улице Окулова оценили на 23%.

Напомним, новую четырехзвездочную гостиницу на улице Окулова собираются сдать в 2026 году. Известно, что оператором станет AZIMUT Hotels.

Информационный обзор редакции.

