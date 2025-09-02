Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Аукцион на право комплексного развития территории автовокзала стартовал с 15 миллионов рублей

Министерство имущества Пермского края объявило торги на право заключения договора о комплексном развитии несмежных территорий (КРТ) жилой застройки «Автовокзал» в Свердловском районе и в микрорайоне Верхние Муллы. Начальная стоимость — 15,5 млн рублей.

В проект реновации территории войдут три площадки: на территории пока еще действующего автовокзала, на улице Механошина и на шоссе Космонавтов в районе трамвайной остановки «Школа №107». На первых двух собираются построить жилые дома высотой до 30 этажей, объекты коммерческой недвижимости и социальную инфраструктуру, например, поликлинику на 200 посещений. На шоссе Космонавтов должны будут возвести новый автовокзал. Срок реализации КРТ составит семь лет.

Итоги аукциона на право заключения договора по реновации автовокзала должны подвести в начале октября 2025 года.

