Аукцион на право комплексного развития территории автовокзала стартовал с 15 миллионов рублей

В проект реновации территории войдут три площадки: на территории пока еще действующего автовокзала, на улице Механошина и на шоссе Космонавтов в районе трамвайной остановки «Школа №107». На первых двух собираются построить жилые дома высотой до 30 этажей, объекты коммерческой недвижимости и социальную инфраструктуру, например, поликлинику на 200 посещений. На шоссе Космонавтов должны будут возвести новый автовокзал. Срок реализации КРТ составит семь лет.

Итоги аукциона на право заключения договора по реновации автовокзала должны подвести в начале октября 2025 года.