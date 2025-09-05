Началось обустройство экотропы на Ветлан

Как рассказали в дирекции особо охраняемых природных территорий, на экотропе оборудуют настилы и ступени, а также водоотводы. Они снизят эрозию почвы, а также помогут сохранить биологическое разнообразие, защищая корневые системы растений и места обитания мелких животных. Для туристов создадут образовательное пространство — появятся инфостенды, точки наблюдения и маршруты с указанием флоры и фауны, которые позволят повысить экологическую грамотность. Также обустроят ограждения в опасных места и удобные подходы к смотровым площадкам.

Закончить обустройство экологической тропы на Ветлан должны к июлю 2026 года.