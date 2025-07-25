Строительство экологической тропы на Ветлан должны начать 1 сентября 2025 года

Судя по техническому заданию на сайте госзакупок, работы должны начать 1 сентября 2025 года. На протяжении всего маршрута появится металлическая лестница на 950 ступеней. Создание экологической тропы на Ветлан также включает в себя установку входной группы с оборудованной площадкой для отдыха в начале подъема и смотровые площадки на верхнем участке.

Закончить работы по строительству экологической тропы на Ветлан должны к июлю 2026 года.