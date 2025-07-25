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Строительство экологической тропы на Ветлан должны начать 1 сентября 2025 года

Появились подробности о строительстве экологической тропы на камень Ветлан в природном парке «Пермский». На ее создание планируют потратить чуть больше 65 млн рублей.

Госзакупки
Госзакупки
Госзакупки

Судя по техническому заданию на сайте госзакупок, работы должны начать 1 сентября 2025 года. На протяжении всего маршрута появится металлическая лестница на 950 ступеней. Создание экологической тропы на Ветлан также включает в себя установку входной группы с оборудованной площадкой для отдыха в начале подъема и смотровые площадки на верхнем участке.

Закончить работы по строительству экологической тропы на Ветлан должны к июлю 2026 года.

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