Проект строительства нового крематория отправили на экспертизу

Сколько будет стоить строительство нового крематория в Перми, пока неизвестно. Сумму назовут после того как будет пройдена государственная экспертиза.

Напомним, теперь крематорий должен появиться на Северном кладбище. Он будет включать четыре печи, два прощальных зала, специальные помещения для хора и священника. Первую очередь быстровозводимого крематория планировали сдать весной 2026 года.

От идеи достроить крематорий на Восточном кладбище городские власти отказались. Он готов на 95%, но его изначальный проект морально устарел технически.