Пермский автовокзал перенесут на окраину города

В Перми решено снести старый автовокзал на улице Революции, а взамен построить новый на окраине города. Министерство имущество опубликовало проект комплексного развития территории «Автовокзал». Он касается несмежных участков в Свердловском и Индустриальном районах.

Застройщика выберут с помощью аукциона, на реновацию дадут семь лет. В течение этого времени планируется построить новое здание автовокзала на шоссе Космонавтов, недалеко от трамвайной остановки «Школа №107», а также снести старый автовокзал на улице Революции и аварийное здание на улице Механошина, 27. На очищенной территории построят жилые дома и новую поликлинику на 200 посещений в смену. Проект предполагает также озеленение и благоустройство территории.

В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что застройщик должен будет обустроить улично-дорожную сеть и прилегающую территорию у нового автовокзала в Верхних Муллах. Старое здание на улице Революции обещают демонтировать только после того, как новое введут в эксплуатацию.

«Расположение автовокзала в данной локации сделает удобным выезд межмуниципальных маршрутов из города сразу на объездные дороги – Западный, Южный и Восточный обходы Перми. Гостям и жителям краевой столицы с автовокзала будет удобно пересесть на городской транспорт – рядом расположены автобусные и трамвайные остановки. С учетом реконструкции шоссе Космонавтов, ул. Карпинского и строительства улиц Крисанова и Строителей из нового транспортного хаба добраться до центра города можно будет быстро и комфортно», — объяснили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

