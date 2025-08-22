Известно, когда откроется последний квартал эспланады после благоустройства

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что в сквере у Театра-Театра уже установили бортовые камни и уложили асфальтобетонное покрытие. Сейчас рабочие высаживают зеленые насаждения, а также монтируют каркас сцены, укладывают плитку и устанавливают скамьи, урны и другие малые архитектурные формы.

Сад имени Любимова готов на 90%. Там установлены бортовые камни, восстановлен газон, высажены деревья и кустарники, проведен ремонт системы освещения. Сейчас там обустраивают детские и спортивные площадки, а также устанавливают малые архитектурные формы.