Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Известно, когда откроется последний квартал эспланады после благоустройства

Осенью в центральной части Перми собираются открыть два сквера: 64-й квартал эспланады и сад им. Любимова. Сейчас в этих пространствах идут ремонтные работы.

Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что в сквере у Театра-Театра уже установили бортовые камни и уложили асфальтобетонное покрытие. Сейчас рабочие высаживают зеленые насаждения, а также монтируют каркас сцены, укладывают плитку и устанавливают скамьи, урны и другие малые архитектурные формы.

Сад имени Любимова готов на 90%. Там установлены бортовые камни, восстановлен газон, высажены деревья и кустарники, проведен ремонт системы освещения. Сейчас там обустраивают детские и спортивные площадки, а также устанавливают малые архитектурные формы.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: