Показываем, как благоустроят последний квартал эспланады

В сквере за Театром-Театра собираются высадить живую изгородь, а также яблоню, клен, липу, черемуху, там же появятся цветники с дерном, спиреей, гортензией, розами. В обновленном сквере заменят скамейки, установят сцену из террасной доски и парклеты, а также навесы и арку.

Благоустройство коснется также Сада им. Любимова, скверов Журналистов и «Аллея памяти по ул. Екатерининской». Работы в трех общественных пространствах планируют начать одновременно, а закончить их — в конце сентября 2025 года.