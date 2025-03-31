18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Показываем, как благоустроят последний квартал эспланады

В Перми с мая начнется благоустройство 64-го квартала эспланады, который находится за Театром-Театром. Планируется, что в пространстве обновят пешеходные дорожки и системы освещения.

Из технического задания на сайте госзакупок
Из технического задания на сайте госзакупок
Из технического задания на сайте госзакупок
Из технического задания на сайте госзакупок

В сквере за Театром-Театра собираются высадить живую изгородь, а также яблоню, клен, липу, черемуху, там же появятся цветники с дерном, спиреей, гортензией, розами. В обновленном сквере заменят скамейки, установят сцену из террасной доски и парклеты, а также навесы и арку.

Благоустройство коснется также Сада им. Любимова, скверов Журналистов и «Аллея памяти по ул. Екатерининской». Работы в трех общественных пространствах планируют начать одновременно, а закончить их — в конце сентября 2025 года.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: