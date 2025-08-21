Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Реконструкция Чусовского моста подорожает еще на 3,1 миллиарда рублей

Затраты на строительство Чусовского моста в Перми собираются увеличить. Он может подорожать еще на 3,1 млрд рублей — поправку в бюджет на 2027 год внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В документации сказано, что увеличение стоимости работ на Чусовском мосту связано с корректировками проектно-сметной документации (ПСД) по технической части.

Строительные работы начались в 2018 году: новый мост должны были возвести рядом со старым, а его реконструировать. Новый Чусовской мост построили, но работы на старом не начали. Строительные работы на Чусовском мосту возобновили весной 2025 года с новым подрядчиком: закончить их планируют в 2027 году.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: