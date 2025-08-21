Реконструкция Чусовского моста подорожает еще на 3,1 миллиарда рублей

В документации сказано, что увеличение стоимости работ на Чусовском мосту связано с корректировками проектно-сметной документации (ПСД) по технической части.

Строительные работы начались в 2018 году: новый мост должны были возвести рядом со старым, а его реконструировать. Новый Чусовской мост построили, но работы на старом не начали. Строительные работы на Чусовском мосту возобновили весной 2025 года с новым подрядчиком: закончить их планируют в 2027 году.