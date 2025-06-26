В минтрансе назвали сроки окончания всех работ на Чусовском мосту

По словам министра транспорта Сергея Вешнякова, уже выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия, демонтаж барьерного ограждения и опор освещения. Закончить реконструкцию Чусовского моста пообещали в июле 2027 года.

Напомним, строительство Чусовского моста начали в 2018 году. Сооружение должны были возвести рядом со старым, а его реконструировать. В 2022 году новый мост открыли, но работы на старом так и не начались. С компанией расторгли контракт. С весны 2025 года работы на Чусовском мосту ведет пермский филиал «Уралмостострой» — «Мостоотряд № 30».