Стало известно, когда начнется строительство акватеррариума в новом зоопарке

На территорию нового пермского зоопарка продолжают переезжать животные, например, в выходные в свой вольер поселился белый медведь Сэрику. Но акватеррариум пока остается на старой территории.
Строительство акватеррариума должны начать в 2026 году, сообщает издание Business Class с отсылкой на пресс-службу министерства строительства. Пока идет проектирование объекта и подготовительные работы на площадке.
Напомним, строительство акватеррариума — второй этап строительства зоопарка на Нагорном. Его площадь намерены увеличить в два раза. В новом акватеррариуме будут также располагаться мастерские, лаборатории, виварий, где будут содержать животных для научных целей и инсектарий для разведения насекомых.
