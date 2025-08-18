Стало известно, когда начнется строительство акватеррариума в новом зоопарке

Строительство акватеррариума должны начать в 2026 году, сообщает издание Business Class с отсылкой на пресс-службу министерства строительства. Пока идет проектирование объекта и подготовительные работы на площадке.

Напомним, строительство акватеррариума — второй этап строительства зоопарка на Нагорном. Его площадь намерены увеличить в два раза. В новом акватеррариуме будут также располагаться мастерские, лаборатории, виварий, где будут содержать животных для научных целей и инсектарий для разведения насекомых.