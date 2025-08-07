Гостиница на месте ВКИУ «выросла» до третьего этажа

Началось возведение 4 этажа. К концу 2026 года планируется закончить монолитные работы по формированию каркаса здания. Параллельно с ними производится кладка наружных стен.

Напомним, новая гостиница на месте ВКИУ будет включать 198 номеров категории «четыре звезды», а также ресторан, конференц-залы, фитнес-центр. Планируется, что оператором станет AZIMUT Hotels. Строительство началось в 2024 году, открытие гостиницы ожидается в 2026 году.

Информационный обзор редакции.