Гостиница на месте ВКИУ «выросла» до третьего этажа

У гостиницы на улице Окулова, которую возводят на месте бывшего ВКИУ, появился еще один этаж. Как сообщает Фонд развития Пермского края со ссылкой на генерального подрядчика, завершается устройство монолитного каркаса третьего этажа.
Началось возведение 4 этажа. К концу 2026 года планируется закончить монолитные работы по формированию каркаса здания. Параллельно с ними производится кладка наружных стен.
Напомним, новая гостиница на месте ВКИУ будет включать 198 номеров категории «четыре звезды», а также ресторан, конференц-залы, фитнес-центр. Планируется, что оператором станет AZIMUT Hotels. Строительство началось в 2024 году, открытие гостиницы ожидается в 2026 году.
