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Летнюю террасу в Балатовском парке должны снести

В Перми вместе с благоустройством Черняевского леса приводят в порядок Балатовский парк, который находится на особой охраняемой природной территории. В частности, городские власти борются с незаконно размещенными торговыми объектами.

Эдуард Соснин/Telegram

В Балатовском парке по решению Арбитражного суда снесут летнюю веранду, которая находится возле тира на улице Гатчинская. По данным издания «Коммерсант», она выходит за границы арендованного участка. Веранду должны демонтировать в течение месяца.

Ранее в Балатовском парке снесли аттракционы и батут, а также четыре кафе и киоск. Их признали незаконными постройками. На месте этих объектов планировали посадить деревья и возвести детскую площадку. На недавнем заседании городской думы обсуждали вопрос о работе кафе в Балатовском парке. По словам главы города Эдуарда Соснина, сейчас идет работа по организации площадки для точек общепита.

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