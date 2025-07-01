Летнюю террасу в Балатовском парке должны снести

В Балатовском парке по решению Арбитражного суда снесут летнюю веранду, которая находится возле тира на улице Гатчинская. По данным издания «Коммерсант», она выходит за границы арендованного участка. Веранду должны демонтировать в течение месяца.

Ранее в Балатовском парке снесли аттракционы и батут, а также четыре кафе и киоск. Их признали незаконными постройками. На месте этих объектов планировали посадить деревья и возвести детскую площадку. На недавнем заседании городской думы обсуждали вопрос о работе кафе в Балатовском парке. По словам главы города Эдуарда Соснина, сейчас идет работа по организации площадки для точек общепита.