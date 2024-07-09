В Балатовском парке на месте батута построят детские площадки

В Балатовском парке все же будут развлечения для детей. На месте демонтированных аттракционов на Гатчинской, 17 обустроят современные площадки.

На одной из них смонтируют оригинальные архитектурные формы. Например, будет дракон, по которому можно бегать. Об этом начальник управления по экологии Дмитрия Андреева рассказал в эфире «Вести ФМ». В Балатовском парке появится зона для проведения массовых мероприятий. Ее установят на территории бывшего танцпола. В планах также оборудовать спортивные площадки и скейт-парк.

Напомним, в июне 2024 года выяснилось, что надувные батуты и прокат квадроциклов в Балатовском парке работают незаконно.