Показываем, как проходит благоустройство Балатовского парка и что уже готово

Стало известно, как проходят работы по благоустройству Балатовского парка и участков Черняевского леса. Обе территории должны сдать в 2024 году, они — часть проекта «Зеленое кольцо».

По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, в Балатовском парке уже обустроили новые футбольную и баскетбольную площадки, а также пешеходные дорожки. Скоро там появится тротуар, диагональная аллея, площадка для выгула собак. Частично восстановлен газон и асфальтирован въезд к визит-центру со стороны Подлесной. В Балатовском парке пообещали установить 39 видеокамер, а вместо снесенных нестационарных торговых объектов — высадить крупномерные деревья.