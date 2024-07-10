Показываем, как проходит благоустройство Балатовского парка и что уже готово

Стало известно, как проходят работы по благоустройству Балатовского парка и участков Черняевского леса. Обе территории должны сдать в 2024 году, они — часть проекта «Зеленое кольцо».
По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, в Балатовском парке уже обустроили новые футбольную и баскетбольную площадки, а также пешеходные дорожки. Скоро там появится тротуар, диагональная аллея, площадка для выгула собак. Частично восстановлен газон и асфальтирован въезд к визит-центру со стороны Подлесной. В Балатовском парке пообещали установить 39 видеокамер, а вместо снесенных нестационарных торговых объектов — высадить крупномерные деревья.
В Черняевском лесу почти завершены все работы, в частности, на локациях для отдыха —«Золотые пески», «Площадка ветеранов», «Паутинка». Появились отдельные дорожки для бега, для велосипедов, для тихих прогулок. Сейчас подрядчик устраняет замечания, которые обнаружили во время приемки.
«Есть несколько площадок, которые были сделаны 6-8 лет назад. Они уже требуют обновления. Обязательно разработаем проект и будем выходить с предложением на заседании Пермской городской думы. Надеюсь, депутаты нас поддержат, чтобы постепенно привести в порядок весь Черняевский лес», — добавил глава города Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.
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