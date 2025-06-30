У гостиницы на месте ВКИУ возвели монолитный каркас первого этажа

На стройплощадке, где бывший корпус ВКИУ реконструируют в гостиницу, заканчивают устройство монолитного каркаса первого этажа. Параллельно с этими работами ведется кладка наружных стен.
Генеральный подрядчик начал возводить второй этаж, он готов на 40%. Как рассказали в Фонде развития Пермского края, работы идут в соответствие с планом-графиком строительства. Монолитные работы по формированию каркаса намерены закончить к концу года, а сама гостиница по плану должна быть открыта в 2026 году.
Напомним, новая гостиница на месте ВКИУ будет включать: 198 номеров категории «четыре звезды», а также ресторан, конференц-залы, фитнес-центр. Планируется, что оператором станет AZIMUT Hotels.
Недавно мы рассказывали о том, что на улице Куйбышева намерены построить новый отель с фитнес-клубом.
Информационный обзор редакции.
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