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У гостиницы на месте ВКИУ возвели монолитный каркас первого этажа

На стройплощадке, где бывший корпус ВКИУ реконструируют в гостиницу, заканчивают устройство монолитного каркаса первого этажа. Параллельно с этими работами ведется кладка наружных стен.

Фонд развития Пермского края/Telegram
Фонд развития Пермского края/Telegram
Фонд развития Пермского края/Telegram

Генеральный подрядчик начал возводить второй этаж, он готов на 40%. Как рассказали в Фонде развития Пермского края, работы идут в соответствие с планом-графиком строительства. Монолитные работы по формированию каркаса намерены закончить к концу года, а сама гостиница по плану должна быть открыта в 2026 году.

Напомним, новая гостиница на месте ВКИУ будет включать: 198 номеров категории «четыре звезды», а также ресторан, конференц-залы, фитнес-центр. Планируется, что оператором станет AZIMUT Hotels.

Недавно мы рассказывали о том, что на улице Куйбышева намерены построить новый отель с фитнес-клубом.

Информационный обзор редакции.

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