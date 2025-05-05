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Урбанистика

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Появились фото со стройплощадки на месте здания ВКИУ: рабочие устраивают первый этаж

На стройплощадке, где бывший корпус ВКИУ реконструируют в четырехзвездочную гостиницу, начинают новый этап работ. Генеральный подряд заканчивает устройство монолитного перекрытия подвала.

Фонд развития Пермского края
Фонд развития Пермского края
Фонд развития Пермского края

Как рассказали в пресс-службе Фонда развития Пермского края, на Окулова, 4 начали устраивать первый этаж будущей гостиницы. Строительство идет по графику: к концу 2025 года планируется полностью закончить монолитные работы по формированию каркаса здания.

Работы на Окулова, 4 стартовали летом 2024 года, когда рабочие начали разбирать бывшее здание ВКИУ. Открыть гостиничный комплекс собираются открыть в 2026 году. В нем будут 198 номеров, фитнес-центр, SPA, ресторан и конференц-залы.

Информационный обзор редакции.

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