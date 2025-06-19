Известно, каким будет веревочный городок в новом зоопарке на Нагорном

По данным портала «В курсе», веревочный городок будет состоять из трех ярусов, на каждом из которых разместят не меньше девяти этапов. На последнем уровне появится спуск на троллее с башни. Также в веревочном городке намерены построить скалодром и игровую площадку «Лабиринт».

Работы по строительству веревочного парка начались весной 2025 года, а закончить их планируют к 30 июня, к открытию нового зоопарка в Перми. Напомним, оно намечено на июль 2025 года.

Информационный обзор редакции.