Открыть новый зоопарк в Перми пообещали к июлю

Зампред краевого правительства Андрей Алякринский конкретизировал сроки, пояснив, что новый зоопарк в Перми введут в эксплуатацию в ближайшее время. «Скажу с запасом: июль месяц точно», — прокомментировал он вопрос на заседании комитета краевого заксобрания по развитию инфраструктуры.

В новом зоопарке постепенно вводят в эксплуатацию объекты. В мае это были павильоны для австралийских животных, в которые переедут кенгуру и эму, а также вольеры для мангустов и капского дамана из группы «Африканская саванна».

Напомним, новый пермский зоопарк станет полноценным природно-ландшафтным парком и займет площадь около 26 га. Зоосад строят на Нагорном с 2017 года, но периодически возникали проблемы с субподрядчиками, в некоторых строениях были обнаружены критические дефекты. Из-за этого сроки открытия постепенно сдвигались. В 2023 году завершился первый этап строительства и на новое место переехал контактный зоопарк.