Школа, которую строят на месте старинного дома по проекту архитектора Ханнеса Майера, готова на 70 процентов

Устройство кровли в здании и установка витражей практически завершены. Рабочие монтируют инженерные системы и лифты, а также занимаются благоустройством территории. По данным пресс-службы губернатора и правительства Пермского края, внутренняя отделка помещений будущей школы сделана больше чем на 60%, а общую готовность объекта оценили на 70%.

Напомним, реконструкция здания на улице Уральская началась в декабре 2023 года. Оно должно быть готово к концу 2025 года, затем в него переедет корпус математической школы №146. Он вместит в себя 500 учеников с 7 по 11 классы. Само здание, по проекту которого возводят школу, уже снесли. Оно было построено в 1924 году, долгое время находилось в аварийном состоянии, несколько лет назад частично обрушилась стена левого крыла.