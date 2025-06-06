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Урбанистика

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Школа, которую строят на месте старинного дома по проекту архитектора Ханнеса Майера, готова на 70 процентов

Масштабная реконструкция школы на улице Уральская, которую возводят на месте здания по проекту архитектора Ханнеса Мейера, продолжается. Сейчас строители работают над фасадом: устанавливают декоративные элементы и окрашивают его.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Устройство кровли в здании и установка витражей практически завершены. Рабочие монтируют инженерные системы и лифты, а также занимаются благоустройством территории. По данным пресс-службы губернатора и правительства Пермского края, внутренняя отделка помещений будущей школы сделана больше чем на 60%, а общую готовность объекта оценили на 70%.

Напомним, реконструкция здания на улице Уральская началась в декабре 2023 года. Оно должно быть готово к концу 2025 года, затем в него переедет корпус математической школы №146. Он вместит в себя 500 учеников с 7 по 11 классы. Само здание, по проекту которого возводят школу, уже снесли. Оно было построено в 1924 году, долгое время находилось в аварийном состоянии, несколько лет назад частично обрушилась стена левого крыла.

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