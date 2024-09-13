Появились фотографии со стройки на месте старинного здания, возведенного по проекту Ханнеса Мейера

Строительство школы на месте исторического здания по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера идет по графику. В администрации Перми рассказали, что в следующем месяце рабочие должны закончить возведение каркаса.
Уже сделан вынос объекта электросетевого хозяйства из зоны размещения здания, проведено бетонирование верхней части фундамента, устроены сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.
Сейчас строители монтируют каркас, бетонируют монолитные участки, проводят утепление цокольных панелей, делают кирпичную кладку стен и перегородок 2 и 3 этажей. Сдать объект намерены в декабре 2025 года.
Напомним, здание на Уральской, 110 было построено в 1924 году. В январе 2019 года стена левого крыла дома частично обрушилась. Но как оказалось, здание не было памятником архитектуры. Власти пообещали реконструировать здание. Под этим подразумевался снос всех конструкций, включая фундамент, и строительство на этом месте похожего здания.
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