Появились фотографии со стройки на месте старинного здания, возведенного по проекту Ханнеса Мейера

Строительство школы на месте исторического здания по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера идет по графику. В администрации Перми рассказали, что в следующем месяце рабочие должны закончить возведение каркаса.

Уже сделан вынос объекта электросетевого хозяйства из зоны размещения здания, проведено бетонирование верхней части фундамента, устроены сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.