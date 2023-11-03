Власти Перми согласовали проект здания школы возле Цирка

Проект реконструкции здания для будущей школы возле Цирка (Уральская ул., 110) в Перми прошел историко-культурную экспертизу и получил согласование государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

Ранее на этом месте стояло историческое здание швейцарского архитектора Ханнеса Мейера.

Напомним, в обновленное здание переедет школа №146. Она будет рассчитана на 500 мест, в ней смогут обучаться дети с 7-го по 11-й класс. В ходе реконструкции подрядчику предстоит оборудовать учебные кабинеты, в том числе классы технологии для мальчиков и девочек. Также здесь появятся спортивный и актовый залы, столовая, библиотека с книгохранилищем и читальным залом, медицинский блок. На территории учреждения планируется разместить спортивную зону, включающая универсальную спортивную площадку, и зону отдыха. Завершить реконструкцию планируется в конце 2025 года.